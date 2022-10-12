Хабаровск, , 09:09 — REGNUM В Хабаровск 12 октября с рабочей поездкой прибыл помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

В поезде Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Обсудили обновление подвижного состава и наращивание объёмов железнодорожных перевозок в крае. В планах — завершить электрификацию участка «Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре», запустить скоростной пассажирский поезд и продлить маршрут. Для этого нам нужно три новых пригородных электропоезда и развитие инфраструктуры.⠀

Со стороны федерального центра требует внимания и вопрос обновления пассажирских поездов дальнего следования в крае. В настоящее время поездки жителей региона по БАМу ограничены комфортом», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.⠀

Также глава региона обсудил с Игорем Левитиным и перспективы наращивания контейнерных перевозок.⠀

Стороны затронули и предстоящий 50-летний юбилей с начала строительства БАМа.

«Хабаровский край, по территории которого проходит 1/3 магистрали, благодарен президенту России за учреждение медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Мы номинировали почти 750 ветеранов и сотрудников отрасли на вручение этой награды», — добавил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно инициировать работу по созданию спортивной ассоциации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил Игорь Левитин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».