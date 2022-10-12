Нью-Дели, , 08:58 — REGNUM Власти Индии остановили производство сиропа от кашля, связанного с гибелью детей в Гамбии, так как обнаружили нарушения, сообщил 12 октября представитель правительства штата, где находится завод, как передает агентство Reuters.

Производство лекарств Blahovskaya

На прошлой неделе власти заявили, что проверяют образцы сиропа от кашля, производимого индийской компанией Maiden Pharma на экспорт, после того как Всемирная организация здравоохранения связала их со смертью нескольких десятков детей в Гамбии, умерших от острой почечной недостаточности. Причиной было названо повышенное содержание диэтиленгликоля и этиленгликоля.

«Наркологические департаменты штата провели совместную проверку. Было обнаружено около 12 дефектов, с учетом чего было принято решение о полной остановке производства», — сказал министр правительства штата Харьяна, где находится завод, Анил Видж.

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