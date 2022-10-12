Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающий Александр Волков, защитник Игорь Ожиганов. У «Динамо» отличились форвард Павел Варфоломеев и защитник Джон Гилмор.

Победу СКА принёс гол нападающего Василия Глотова на второй минуте овертайма.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 23 очка. «Динамо» идёт на шестом месте в Западной конференции с 21 очком.

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