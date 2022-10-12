Канберра, , 08:59 — REGNUM Дата коронации Карла III назначена на 6 мая следующего года. Но до сих пор федеральное правительство Австралии не подтвердило, будет ли объявлен государственный праздник в связи с коронацией нового монарха. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Карл III Dan Marsh

Представитель канцелярии премьер-министра Австралии сообщил, что решение по этому вопросу еще не принято. Поскольку дата коронации выпадает на субботу по европейскому времени, а фактическая коронация состоится ночью в воскресенье по австралийскому времени, большинству австралийцев не нужно будет брать выходной, чтобы посмотреть церемонию.

Офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн уже подтвердил, что коронация в этой стране не будет государственным праздником.

Журналисты напоминают, когда в 1953 году состоялась коронация королевы Елизаветы II, в Австралии был объявлен особый государственный праздник.