Южно-Сахалинск, 12 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Региональный штаб ООД «Бессмертный полк России» на Сахалине полностью поддерживает решения, принятые президентом Владимиром Путиным, о проведении специальной военной операции и воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Руководитель общественной организации, ветеран военной службы, полковник запаса Андрей Фугенфиров назвал высокоточные ракетные удары по Киеву долгожданным ответом Вооруженных сил России на акты международного терроризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Мы поддерживаем решительный долгожданный ответ наших Вооруженных сил на акты международного терроризма, инспирированные спецслужбами Киева, и ждем дальнейших решительных шагов от нашего командования по проведению эффективных действий в защиту освобожденных территорий, ставших субъектами Российской Федерации! Необходимо сделать все для Победы, для разгрома неонацистских войск. Они должны получить полное поражение для того, чтобы задачи, которые ставил президент Владимир Путин 24 февраля 2022 года — по демилитаризации и денацификации киевского режима, — были полностью выполнены!» — цитирует Фугенфирова пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетным ударам с российской стороны подверглись около 30% инфраструктуры на территории б. УССР. Об этом 11 октября заявил ответственный за энергетическую сферу киевского режима Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.