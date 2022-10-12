Орск, Оренбургская область, 12 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. СУ СКР по Оренбургской области сообщило о судьбе денег, пропавших в результате дерзкого ограбления инкассаторов в Орске. В ведомстве 12 октября заявили, что найдено 90% похищенных денег.

oren. sledcom.ru Сумка с деньгами

Денежные средства были обнаружены в период с 7 по 11 октября. Они изымались частями: из автомобиля, на котором пытались скрыться злоумышленники, а также на участке местности, где соучастники сокрыли сумку с основной частью похищенного.

«Таким образом, благодаря принятым мерам установлено и изъято около 90% от общей суммы похищенного. Данные денежные средства после производства необходимых следственных и процессуальных действий оперативно возвращены в кассу почтовой сети для целей обеспечения своевременной выплаты пенсий и социальных начислений жителям города Орска», — отметил официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 октября в Орске совершено вооружённое нападение на инкассаторов ПАО «Почта России». Один работник инкассации погиб, получив смертельное ранение. Задержаны три человека. Они заключены под стражу. Еще один причастный к нападению объявлен в розыск.

Ранее информресурсы сообщали о хищении примерно 20 млн рублей. В СУ СКР по Оренбуржью сумму похищенного не называют.