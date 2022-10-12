Москва, , 09:02 — REGNUM Глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов организовал теракт на Крымском мосту, сообщает 12 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Теракт на Крымском мосту Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Организаторов теракта установили ФСБ и Следственный комитет. Это «Главное управление разведки минобороны [киевского режима], его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», указано в сообщении.

Кроме того, установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны. Пятеро из задержанных граждане России, остальные — выходцы из Армении и с территории б. УССР.

В ведомстве уточнили, что взрывчатое вещество для совершения теракта было отправлено из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Бомбу спрятали в грузовике в рулонах с плёнкой.

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