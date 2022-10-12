Канберра, , 08:57 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отдал дань уважения жертвам взрывов на Бали в 20-ю годовщину террористической атаки, заявив, что ее последствия ощущаются так же глубоко, как и два десятилетия назад. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

12 октября 2002 г. Австралия понесла самые большие потери в результате террористического акта за всю историю страны, когда две бомбы взорвались в районе Кута на туристическом Бали. Погибли 202 человека, в том числе 88 австралийцев.

Выйдя в эфир NineNews аккурат после поминальной службы в Сиднее, премьер-министр Альбаниз сказал, что 12 октября является памятным днем для всей Австралии.

«В то время как взрывы потрясли и опустошили нацию, террористы из Джемаа Исламия (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые стремились натравить народы и нации друг против друга, не победили», — сказал Альбаниз.