Джакарта, , 08:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия последовательна в своем мнении о том, что конфликты между странами должны разрешаться мирным путем за столом переговоров, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии U. S. Department of State

«Позиция Индонезии очень ясна, каждая страна обязана уважать суверенитет и территориальную целостность других стран, и наша позиция также очень последовательна в том, что конфликты должны разрешаться мирным путем за столом переговоров, а не на поле боя», — отметила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии заявила, что президент Индонезии Джоко Видодо всегда передавал всем своим сотрудникам, чтобы они не позволяли индонезийским принципам просто так выйти из-под контроля.

«Мы понимаем, что председательство в G20 осуществляется в разгар ситуации, которая очень трудна», — заявила Ретно Марсуди.

«Ситуация оказывают влияние на взаимодействие между странами, в том числе между странами-членами G20. Там мы видим, что мир становится все более разделенным», — отметила Ретно Марсуди, говоря о ситуации на территории бывшей УССР.

Индонезия продолжает работать над тем, чтобы председательство в G20 добилось конкретных результатов, полезных для всего мирового сообщества.

«Мы, конечно, надеемся, что на саммите G20 мы сможем добиться конкретных результатов, которые принесут пользу миру», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна сосредоточена на разработке конкретных программ сотрудничества на протяжении всего председательства в G20.

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