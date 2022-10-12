Рим, 12 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Западные СМИ намеренно искажают факты о конфликте на территории б. УССР с целью сформировать конкретное общественное мнение. Об этом 11 октября заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини в своих социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Новые удары российских сил на [территории б. УССР] еще раз продемонстрировали, что Россия использует лишь малую часть своего военного потенциала, но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока», — написал Орсини.

Эту же мысль Ортини повторил в эфире государственного телевидения Rai. При этом исследователь пояснил, что безостановочное снабжение Киева оружием не приведёт к мирному урегулированию. По мнению эксперта, в случае выхода конфликта на уровень применения ядерного оружия Западный мир сделает виновным президента США Джозефа Байдена.

Кроме того, Орсини посоветовал не заблуждаться насчёт Владимира Зеленского и не верить уверениям Запада о том, что политика якобы поддерживают все жители б. УССР. Учёный напомнил о гонениях на русскоязычное население — «тех, кто с исторической и культурной точек зрения считают себя русскими».