Москва, , 08:53 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Клуб «Витязь»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов на четвёртой минуте овертайма. Вратарь подмосковного клуба Максим Дорожко сыграл «на ноль», отразив 32 броска по своим воротам.

«Витязь» в третий раз в сезоне обыграл «Спартак». Ранее подмосковная команда побеждала со счётом 5:1 и 2:1 по буллитам.

На сегодняшний день «Витязь» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 23 очка. «Спартак» идёт на шестом месте в Западной конференции с 21 очком.

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