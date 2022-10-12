Москва, , 08:53 — REGNUM Мобилизационная система в России требует модернизации, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно», — приводит слова Краснова РИА Новости.

Он считает, что военкоматам нужно оказывать коллективную помощь в организации работы, чтобы она проходила без сбоев. По словам Краснова, прокуроры в рамках своей работы активно этим занимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал глав регионов реагировать на каждый сигнал нарушений при мобилизации.