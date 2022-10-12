Вашингтон, , 08:53 — REGNUM На отношения США с Саудовской Аравией повиляли «жалкие потуги» американского президента Джо Байдена по возобновлению ядерной сделки с Ираном, в результате которых ОПЕК приняла решение по сокращению нефтедобычи на 2 млн баррелей ежедневно. Такое мнение 12 октября высказал обозреватель Fox News Чак Девор.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Жалкие потуги Байдена возродить плохо продуманное ядерное соглашение с Ираном настроили Саудовскую Аравию против США, в результате чего ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день», — написал он в своей статье.

Также обозреватель указал, что энергетическая политика действующей администрации США вынудила производителей нефти и природного газа в стране опасаться вкладываться в увеличение нефтедобычи, при том, что жёсткие ограничения на привлечение капитала крупными американскими банками постепенно лишают нефтегазовый сектор Соединённых Штатов необходимых для бурения новых нефтяных скважин денежных средств.

При этом, по мнению издания, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания в США, а также опасения американцев из-за рецессии, могут негативным образом отразиться на результатах американской Демпартии на выборах в палату представителей страны, которые состоятся в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября экс-министр энергетики США и бывший губернатор штата Техас Рик Перри написал, что в результате политики команды американского президента Джо Байдена Соединённые Штаты находятся в полной зависимости от энергоресурсов из-за рубежа.