Нальчик, , 08:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт мошенничества при проведении ремонта дороги в селе Каменномостское. Строительная компания заменила материалы на более дешевые и присвоила более 4,3 млн рублей. В настоящее время в отношении её директора возбуждено уголовное дело, сообщили 12 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

Деньги Astryd_MAD

Известно, что в июле 2021 года между администарцией Зольского района и строительной фирмой был заключен договор на сумму 21 млн рублей на проведение ремонта участка автомобильной дороги протяжённостью более четырёх километров.

Однако во время ремонта дороги подрядчик применил материалы более низкой стоимости и качества, а потом внёс в акты сдачи объекта заведомо ложные сведения о невыполненных работах. Стоимость фактически не выполненных работ и затрат составила 4 347 000 рублей. За похищенные средства руководителю компании придется ответить по закону.