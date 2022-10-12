Москва, 12 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ускорение расселения сейсмонеусточивого жилого фонда, разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Изменения касаются семей, которые проживают в домах, сейсмоукрепление которых экономически нецелесообразно. Им предлагается выплачивать компенсации по аналогии с действующим порядком выплаты компенсаций за изъятие дома, признанного аварийным.

«Законопроект позволит создать правовую процедуру определения критериев, на основании которых признаются аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома в случае, если их сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям», — пояснила Яровая.

Также, по ее словам, документ даст возможность обеспечить эффективность расходов бюджетных средств в качестве инвестиций, создающих качественно новый жилой фонд для долгосрочной эксплуатации и комфортного проживания граждан.

Яровая рассчитывает на то, что законопроект найдет поддержку правительства России.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу расселения несейсмоустойчивого жилья по итогам проведенного им совещания в Петропавловске-Камчатском в сентябре 2022 года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).