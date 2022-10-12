Омск, 12 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Артисты Дома Дружбы и Одесского района Омской области дали концерт для мобилизованных в Омском автобронетанковом инженерном институте. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в правительстве региона.

Оmskportal.ru Концерт для мобилизованных в Омской области

Силами сотрудников Дома Дружбы и национальных объединений для мобилизованных собрали средства и закупили тёплое бельё. Его передали в центр раздачи гуманитарной помощи танкового института. Артисты Одесского района приготовили для резервистов домашнюю выпечку и горячий чай.

«Мы привезли три коллектива разных национальностей, но поют они сегодня на русском языке о Родине, о любви, о матери — то, что нужно для моральной поддержки», — рассказала директор Дома Дружбы Наталья Степанова.

«Надеемся, что наши артисты ребятам согрели души своими песнями», — добавила она.

Для мобилизованных выступили солисты Гульфия Шайхитдинова и Ирина Молчанова, народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы», «Rozine-Изюминка» и «Горлица». В программе прозвучали эстрадные композиции разных лет.

В облправительстве уточнили, что региональное минкультуры и администрация Омска для поддержания духа мобилизованных подготовили серию концертов коллективов государственных и муниципальных учреждений культуры, городских, районных ансамблей и солистов.

Практически ежедневно на территории Омского автобронетанкового инженерного института проходят концертные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В Омской области принято решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизованному из региона.

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