Барнаул, 12 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю 12 октября известило о задержании и заключении под стражу генерального директора бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Барнаульской зоне АО «ЭКО-Комплекс», нанёсшего имущественный ущерб муниципальному предприятию в особо крупном размере.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Предварительно установлено, что в период с 2019 по 2022 гг. руководитель «ЭКО-Комплекса», действуя из корыстных побуждений и используя своё служебное положение, дал указание подчинённым предоставить беспрепятственный доступ на полигон твёрдых бытовых отходов переработчиков из другого региона для последующего вывоза ими вторичного сырья. Незаконная деятельность осуществлялась без заключения гражданско-правовых сделок и оформления учётных документов.

Таким образом бюджетному учреждению нанесён имущественный ущерб на сумму свыше 7,3 млн рублей.

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и причастность иных лиц.

Напомним, «ЭКО-Комплекс» стал «мусорным оператором» с 2018 года, по итогам конкурса, твердыми коммунальными отходами (ТКО) по Барнаульской зоне. В его ведении находилось обслуживание мусорного полигона в Барнауле. Помимо столицы Алтайского края, согласно утверждённой территориальной схеме обращения с отходами, в эту зону входят также девять других территорий: Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский, Косихинский, Ребрихинский и Троицкий районы.

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