Екатеринбург, 12 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Свердловской области скончался ещё один гражданин, призванный в армию по частичной мобилизации. Эту информацию подтвердил журналистам глава Снежинска Челябинской области Андрей Пульников.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Трагедия произошла в военном городке в Екатеринбурге. Власти Снежинска находятся на связи с родственниками умершего и окажут им помощь.

Следственные органы пока не прокомментировали произошедшее. Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое мобилизованных скончались в Еланском гарнизоне.