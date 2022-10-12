Сеул, , 08:50 — REGNUM В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ Rusnow.ru

По сравнению с июльским прогнозом показатель вырос на 0,3%.

Известно, что новый прогноз соответствует ожиданиям Банка Кореи.

Эксперты отмечают, что повышение показателя на 2022 год произошло на фоне увеличения частных расходов в связи с ослаблением антиковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение о повышении учётной ставки на 0,5%, до 3%.

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