Вашингтон, 12 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что рецессия в экономике страны возможна, но он ее не ожидает. Об этом он сообщил в эфире CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Не думаю, что будет рецессия, а если она и будет, то очень незначительная», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он добавил, что сам не ожидает подобной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания S&P Global Market Intelligence ухудшила свой прогноз по росту экономики США и теперь ожидает, что крупнейшая экономика мира вступит в рецессию в последнем квартале 2022 года, ссылаясь на ужесточение финансовых условий, в то время как власти страны пытаются обуздать инфляцию.

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