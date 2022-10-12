Москва, , 08:48 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединённых Наций нуждается в реформировании. Такая необходимость уже назрела. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале »Россия-1» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Возможна ли реформа СБ ООН? Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД России отметил, что «конечно, это не репрезентативный состав, и, конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована», причем от Запада «никаких добавок не требуется».

«Я привел цифры, когда семеро из 15 представляют коллективный Запад, это вообще ни в какие ворота не лезет», — указал российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что существующая ныне структура Совета безопасности ООН неэффективна и лишает права голоса «целые континенты». По его словам, ситуация, при которой у огромных регионов нет права голоса на форумах, где решаются вопросы общего будущего, несправедлива. Индийский министр добавил, что среди стран-членов ООН есть широкий запрос на «реформирование многосторонности» через реформы Совета Безопасности.

Ранее со своей версией «реформы» Совбеза ООН выступили власти Японии.

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