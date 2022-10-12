Бухарест, , 08:45 — REGNUM Официальный Бухарест приветствует поставки Францией в Румынию современной военной техники и считает такой процесс очередным подтверждением возрастающей роли румынской армии в НАТО. Об этом 12 октября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Йоханниса, его страна готова «немедленно принять на вооружение» соответствующие боевые единицы и приступить к их освоению.

«Франция продемонстрировала важный жест для всех, кто защищает восточные фланги Североатлантического альянса, — отметил, в частности, он. — Со своей стороны мы, румыны, расцениваем его как знак союзнической солидарности».

Напомним, 11 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил об отправке Парижем в Румынию 12 танков Leclerc и 12 боевых машин пехоты. Акция проходит в рамках программы укрепления международных сил НАТО. На румынской территории Франция возглавляет оперативную группу Альянса из 350 военнослужащих.