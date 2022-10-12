Бухарест, 12 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Официальный Бухарест приветствует поставки Францией в Румынию современной военной техники и считает такой процесс очередным подтверждением возрастающей роли румынской армии в НАТО. Об этом 12 октября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам Йоханниса, его страна готова «немедленно принять на вооружение» соответствующие боевые единицы и приступить к их освоению.

«Франция продемонстрировала важный жест для всех, кто защищает восточные фланги Североатлантического альянса, — отметил, в частности, он. — Со своей стороны мы, румыны, расцениваем его как знак союзнической солидарности».

Напомним, 11 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил об отправке Парижем в Румынию 12 танков Leclerc и 12 боевых машин пехоты. Акция проходит в рамках программы укрепления международных сил НАТО. На румынской территории Франция возглавляет оперативную группу Альянса из 350 военнослужащих.