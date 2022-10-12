Тегеран, , 08:44 — REGNUM Отказ Китая и России во многих сделках между собой от американского доллара является хорошим прогрессом, заявил экс-глава МИД Ирана, советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обратил внимание, что основные члены БРИКС Китай и Россия осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты.

«То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, — очень хороший прогресс», — приводит слова Велаяти РИА Новости.