Томск, , 08:43 — REGNUM В Томской области за девять месяцев с начала 2022 года зарегистрировано 336 дорожно-транспортных происшествий, что на 16 случаев меньше, в январе-сентября прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате 49 человек погибли, ещё 394 получили травмы (53 и 388 соответственно за аналогичный период прошлого года). Основными причинами аварий стали нарушение скоростного режима и правил проезда перекрестков.

«В Томской области практически половина пострадавших в ДТП детей — это дети-пассажиры, а значит ответственность полностью лежит на взрослых участниках дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября произошло смертельное ДТП под Томском. Ранним утром автомобиль Toyota Probox врезался в стоящий грузовик Ford Transit, а результате чего оба водителя погибли.

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