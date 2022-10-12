Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:43 — REGNUM Теперь стали понятны слова президента Владимира Путина, что Россия ещё толком не начинала. Такое мнение ИА REGNUM высказал новокузнецкий политолог Андрей Полухин.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В России по сообщениям с мест уже начался второй этап мобилизации. Прошедшие переподготовку мобилизованные части всё больше прибывают в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон. Киевский режим получил серьёзный ответ за Крымский мост. Теперь стали понятны слова Владимира Путина, что Россия ещё толком не начинала. Похоже, начинать она будет только сейчас, — сказал Полухин. — А падение киевского режима, по словам Столтенберга, это поражение НАТО. Выяснилось также, со слов Борреля, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России… Всё это побуждает западную элиту попытаться заморозить конфликт, отложить его на время. Отсюда призыв Байдена к Зеленскому перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны США и запоздалое признание Борреля, что НАТО могла не выполнить часть своих обещаний перед Россией».

По мнению эксперта, Запад вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам и реалиям, менять свою жесткую антироссийскую позицию.

«Теперь это мы слышим не только от республиканца Илона Маска, но и от демократа Байдена. Однако конфликт на территории бывшей УССР набрал оборот, непримиримая русофобия элит стран Центральной и Восточной Европы часто не знает границ. Сложно заставить их как-то поменяться. Денацификация, которую проводит Россия, вероятно, продолжится. Такая заморозка конфликта выгодна только Западу, который всеми силами хочет сохранить пронацистский режим в Киеве», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден попросил Владимира Зеленского не жаловаться публично на недостаточную помощь нацистам со стороны Вашингтона.

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