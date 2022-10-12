Тюмень, , 08:42 — REGNUM Тюменец за избиение участкового получил условный срок. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Нападение

Будучи в состоянии алкогольного опьянения 30 июля 2022 года 41-летний тюменец в подъезде дома нанёс прибывшему на вызов участковому уполномоченному полиции не менее трёх ударов руками в область головы и туловища, и несколько ударов по ногам.

Суд признал его виновным в в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Подсудимый полностью признал свою вину. По месту жительства он характеризуется отрицательно. В полицию неоднократно поступали жалобы по поводу его поведения в быту. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Свердловской области суд приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно за избиение сотрудника патрульно-постовой службы.

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