Нижнекамск, Татария, , 08:40 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Хоккей

Единственную шайбу в матче забросил защитник «Трактора» Альберт Яруллин в третьем периоде.

«Трактор» прервал серию из пяти поражений подряд.

На сегодняшний день «Трактор» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 14 очков. «Нефтехимик» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 13 очками.

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