Саратов, , 08:57 — REGNUM В Саратове в результате пожара в частном доме погибли два человека. Прокуратура организовала проверку, сообщает 12 октября пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По предварительным данным, 12 октября около 06:00 (местное время) произошел пожар в частном доме по улице Зарубина. В результате троих взрослых доставили в медицинское учреждение, двое погибли.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 4 октября на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове произошел пожар. Из горящего здания было эвакуировано 272 человека. В результате пожара один студент был госпитализирован с ожогами, а еще четверо доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.

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