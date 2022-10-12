Прага, 12 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Вопрос о том, как, когда и нужно ли вообще ограничивать цены на газ, будет доминировать на очередной встрече стран Европейского союза, которые вновь попытаются разработать совместный план по борьбе с высокими ценами на газ и достичь компромисса, который остается недостижимым уже несколько недель, как передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Староместская площадь. Прага, Чехия

«Нам нужно найти быстрое решение, которое будет применимо ко всему Европейскому союзу, — сказал высокопоставленный чиновник ЕС. — Отдельные решения для стран — это не путь вперед».

Министры энергетики стран ЕС встретятся в Праге 12 сентября, чтобы попытаться составить более четкую картину того, что Европейская комиссия должна предложить в качестве меры для решения энергетических проблем союза.

Но страны до сих пор не могут определиться с тем, чего они хотят.

Большинство стран ЕС говорят, что хотят ввести ограничение на цен на газ, которые выросли почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, но расходятся во мнениях относительно механизма. Некоторые страны, включая крупнейший газовый рынок Европы Германию, по-прежнему выступают против.

Переговоры между лидерами ЕС на прошлой неделе мало что дали для прояснения дальнейших шагов. Эти обсуждения «шли во всех направлениях», сказал один из дипломатов ЕС, имея в виду многочисленные предлагаемые варианты: ограничение цены на весь газ, только на трубопроводный газ или только на газ, используемый для производства электроэнергии.

Другой дипломат ЕС сказал, что по итогам переговоров не было получено «единого сигнала». «Я бы сказал, что ожидания невелики», — сказал дипломат о встрече 12 октября.

Другие выразили большую надежду на достижение консенсуса. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что в качестве быстрого решения проблемы страны склоняются к испанско-португальской модели ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии.