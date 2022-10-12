Калуга, 12 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Благотворительная ярмарка помощи больным туберкулёзом «Белый цветок» состоится 15 октября в Инновационном культурном центре Калуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Михаил Нестеров. Больная девушка. 1928

Участники акции смогут проявить милосердие, подарить надежду и веру в добро приобретая сувениры и поделки, сделанные руками калужских мастеров, рукодельниц и детей. Средства, вырученные на ярмарке, будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями, находящихся в Мещовской школе-интернате Калужской области.

Впервые праздник «День белого цветка» (День белой ромашки) прошёл в Швеции в 1908 году для сбора средств в помощь больным туберкулёзом. Бумажный цветок белой ромашки — символ природного лекарства, входившего в состав противотуберкулёзных препаратов, — носили люди, принявшие участие в благотворительной акции.

Праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» возрожден в наши дни. Современные «Дни белого цветка» по благословению священноначалия Русской Православной Церкви и при поддержке благотворителей начали проходить с 2009 года — в Крыму и в Москве, в стенах Марфо-Мариинской обители (ставропигиального женского монастыря). Официальное возрождение праздника состоялось в 2011 году, в год столетия со дня первого праздника «Белой ромашки» в России.