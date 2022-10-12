Краснов заявил о постоянном надзоре за проведением частичной мобилизации
Москва, 12 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в режиме 24/7, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
(сс) Andreykor
Здание Генеральной прокуратуры России
По его словам, он распорядился обеспечить надзорное сопровождение проводимой частичной мобилизации с момента вступления в силу соответствующего указа.
«В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления», — цитирует его РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что при частичной мобилизации произошло достаточно «бестолковщины».
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