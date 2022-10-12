Пекин, 12 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Двадцать лет назад Пентагон строил планы по свержению власти в семи государствах в течение пяти лет. Об этом представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил в своём микроблоге в Twitter.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Китайский дипломат опубликовал отрывок из выступления генерала армии Сухопутных войск США в отставке Уэсли Кларка в Клубе Содружества Калифорнии в 2007 году. Генерал в ходе доклада на тему «Время для лидерства: во имя долга, чести, страны» рассказал о тайной стратегии минобороны США, которую раскрыл в 2001 году представитель генштаба.

США планировали за пять лет атаковать и уничтожить правительства в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. По словам Кларка, сотрудники Пентагона сами до конца не понимали, каковы предпосылки военных действий.

«Когда у тебя есть только молоток, всё выглядит как гвоздь», — привёл Чжао Лицзянь слова генерала США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чжао Лицзянь привёл в Twitter итоги опроса, согласно которым 90% беднейших американцев никак не влияют на политику в своей стране.

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