Пермь, 12 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура подала иск в Арбитражный суд региона с требованием признать незаконными сделки, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности ряд объектов, сообщает издание »Коммерсантъ» .

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Речь идёт о сделках, совершённых в 2009 году. Истец считает, что более 20 земельных участков и ряд инфраструктурных объектов (трансформаторных подстанций, линий электропередачи, водопроводных, тепловых и канализационных сетей) фактически незаконно изъяли у государства.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении обеспечительных мер. На спорные активы наложен арест.