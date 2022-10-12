Донецк, , 08:37 — REGNUM Вооруженные формирования нацистского киевского режима обстреляли Горловку и Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, отмечается, что в 08:25 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самодельное взрывное устройство сработало на центральном рынке Мелитополя Запорожской области.