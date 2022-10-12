Чита, 12 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Власти Читы 12 октября предупредили граждан о существенном ухудшении погодных условий.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

По информации Читинского гидрометцентра, 14 октября в краевом центре ожидается небольшой снег и ветер порывами до 17 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности: при сильном ветре существует риск обрыва проводов.

Аналогичный характер погода в Чите демонстрировала в конце сентября 2022 года.

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