Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Джонатан Маршессо, Джек Айкел, Вильям Карлссон и Марк Стоун. У «Лос-Анджелеса» отличились форварды Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Артур Калиев.

В следующем матче «Вегас» дома сыграет с «Чикаго», «Лос-Анджелес» примет на своей площадке «Сиэтл».

Читайте также: Панарин и Кучеров набрали первые очки в сезоне НХЛ