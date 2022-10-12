Приштина, Сербия, , 08:39 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово и глава косовской делегации на переговорах с Сербией Бесник Бислими 11 октября прокомментировал ход переписи населения в Сербии.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

На своей странице в социальной сети политик потребовал у ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) вмешаться в процесс переписи, чтобы предотвратить фальсификацию ее результатов и воспрепятствовать дискриминации албанского населения при переписи.

Бесник Бислими «Агрессивный подход и селективное создание дополнительных препятствий в процессе регистрации албанцев в Сербии. Особенно в муниципалитете Медвежа, где всего три албаноязычных переписчика, причем все они работают в кварталах, где албанцы не проживают. ОБСЕ должна срочно вмешаться для предотвращения манипуляций».

Перепись населения Сербии началась 1 октября. Власти Косово заранее начали активно призывать албанцев, проживающих в Центральной Сербии, участвовать в выборах, чтобы обозначить свое присутствие и остановить процесс массовой отмены регистрации албанцев, проживающих в Прешевской долине. Аналогичные призывы озвучил представитель ОБСЕ в Белграде Ян Браату.

В 2012 году албанцы бойкотировали перепись населения в Сербии, последствием чего стало сокращение бюджетов и инвестиций, снижение числа албанцев в Ассамблее Национального совета и, самое главное, исключение албанцев из записей актов гражданского состояния.

В настоящее время условия для регистрации албанского населения благоприятны, так как гражданин может представить данные для регистрации даже в отношении тех, кто не является резидентом на момент проведения регистрационного действия. Отметим, многие албанцы как в Сербии, так и за ее пределами, большую часть года проводят в странах ЕС, куда уезжают на заработки

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