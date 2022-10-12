София, , 08:32 — REGNUM Сотрудники Агентства геодезии, картографии и кадастра (ГКК) Болгарии официально объявили о проведении масштабной забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 12 октября сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

По предварительным данным, в акции примут участие до 90% сотрудников, работающих в ГКК. Деятельность большинства подразделений структуры по всей стране будет прекращена 12 октября с 10:00 до 11:00 по местному времени.

Организатор мероприятия — крупнейший болгарский профсоюз «Поддержка» добивается повышения зарплаты для сотрудников сектора на 20%. На сегодняшний день оплата труда геодезистов и картографов страны не превышает $450, что является минимальными показателями в Евросоюзе.