Улан-Удэ, 12 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии рассмотрел довольно странную жалобу осужденного, который требовал для себя более строгого наказания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Ранее мужчина был осуждён Кяхтинским районным судом к лишению свободы в колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Осужденный подал апелляцию, в которой указал на свои предыдущие судимости и попросил направить его отбывать наказание в колонию строгого режима. Однако в апелляционной инстанции отвергли жалобу, указав, что прежние судимости фигуранта были погашены.

«В соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, назначается в исправительных колониях общего режима», — отметили в суде.