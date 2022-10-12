Мелитополь, , 08:30 — REGNUM Самодельное взрывное устройство сработало на центральном рынке Мелитополя Запорожской области, сообщает 12 октября РИА Новости.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Происшествие случилось на улице 50 лет Победы. Незадолго до открытия рынка у главного входа сработало взрывное устройство. В результате нанесён ущерб одной из торговых точек. На месте работают полиция и кинологи, происходит досмотр участков рынка, опрашиваются свидетели.

По данным СМИ, взрывное устройство было самодельным, малой мощности. Оно могло использоваться для запугивания населения города.