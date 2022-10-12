Тегеран, 12 октября 2022, 08:29 — REGNUM Отказ России и Китая от использования в расчётах доллара США является очень хорошим прогрессом. Об этом 12 октября заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти.
Как указал Велаяти, слова которого приводит РИА Новости, Россия и Китай являются двумя главными членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и осуществляют многие сделки между собой, не используя иностранную валюту и в первую очередь — американский доллар.
«То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, — очень хороший прогресс», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что в новых политических условиях БРИКС останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике.