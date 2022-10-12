Тегеран, 12 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Отказ России и Китая от использования в расчётах доллара США является очень хорошим прогрессом. Об этом 12 октября заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти.

openDemocracy Россия и Китай

Как указал Велаяти, слова которого приводит РИА Новости, Россия и Китай являются двумя главными членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и осуществляют многие сделки между собой, не используя иностранную валюту и в первую очередь — американский доллар.

«То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, — очень хороший прогресс», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что в новых политических условиях БРИКС останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике.