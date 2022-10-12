Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Мика Зибанеджад, ещё одну шайбу забросил Баркли Гудроу. Российский форвард Егор Чинахов Артемий Панарин отдал результативную передачу.

В составе «Тампы» отличился форвард Стивен Стэмкос. На счету российского нападающего Никиты Кучерова один голевой пас.

В следующем матче «Рейнджерс» в гостях сыграют с «Миннесотой», «Тампа» на выезде встретится с «Коламбусом».