Пекин, , 08:29 — REGNUM После провокационной речи главы Тайваня Цай Иньвэнь, которая заявила, что остров наращивает массовое производство высокоточных ракет и высокопроизводительных военно-морских судов, СМИ острова приветствовали недавние заявления официальных лиц США о строительстве «гигантского склада оружия» на острове Тайвань, чтобы отразить потенциальные атаки, которые, по мнению материковых экспертов, являются самообманом, сообщает 11 октября газета Global Times.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты полагают, что милитаристский сговор властей США и властей Тайваня направлен на то, чтобы представить законные действия материковой части Китая как «угрозу». А «склад оружия» — это не что иное, как инструмент для оправдания действий американских торговцев оружием по экономическому истощению тайваньских властей до воссоединения Тайваня с Китаем, создавая законные цели для НОАК.

Ссылаясь на нынешних и бывших официальных лиц США, New York Times недавно сообщила, что Вашингтон активизирует усилия по созданию «гигантского запаса оружия» на острове Тайвань после изучения учений НОАК вокруг острова, которые были спровоцированы визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе.

Некоторые тайваньские СМИ приветствовали идею США, заявив, что накопление оружия на острове Тайвань было бы «логистическим преимуществом», поскольку его можно немедленно получить со склада, не дожидаясь неделями. Согласно New York Times, официальные лица США, которые не были названы в отчете, определяют количество и типы оружия, продаваемого острову Тайвань, тихо сообщая властям Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и производителям оружия США, что они «отклонят заказы на некоторые крупные системы» в пользу «большего количества меньшего и более мобильного оружия».

Они заявили, что цель состоит в том, чтобы «обеспечить Тайваню достаточное количество оружия для самообороны до прибытия помощи». США хотят заставить материковую часть Китая отказаться от идеи «воссоединения силой», послав сигнал о вооружении Тайваня и усилении военной мощи Тайваню, что, по их мнению, может усилить психологическое давление при принятии решений, считает заместитель директора и старший научный сотрудник Института американских исследований при Китайской академии социальных наук Юань Чжэн.

По словам Юаня, такая шумиха вокруг создания «склада оружия», является основным фактором, вызывающим напряженность в Тайваньском проливе. Количество и частота поездок американских военных советников на Тайвань для подготовки войск, вероятно, возрастут в будущем. Нельзя исключать прямого военного участия США при эксплуатации военной техники на Тайване.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что идея «склада оружия» совершенно нереалистична, а заявление официальных лиц США о том, что этот склад «обеспечит самооборону Тайваня до прибытия помощи», является ложью. Идея создания запасов оружия фактически требует от тайваньских властей покупать больше оружия и оборудования в больших количествах, даже включая те, которые обычно не используются, чтобы наполнить карманы американских торговцев оружием большим количеством денег.

«Склад был бы целью, предназначенной для уничтожения НОАК в военное время, а это означает, что независимо от того, сколько денег потратят власти Тайваня, это будет пустой тратой денег», — сказал Сун.

США пытаются экономически истощить власти Тайваня перед воссоединением. Что касается жителей Тайваня, то это было бы катастрофой, сказал Сун. Последним на данный момент шагом по продаже оружия США властям Тайваня при администрации Байдена стал пакет на сумму $1,1 млрд, объявленный 2 сентября, который включает 60 береговых противокорабельных ракет «Гарпун».

В августе исполнительный орган Тайваня предложил выделить на оборону на 2023 год $13,75 млрд, что на 14%1 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что включает дополнительные «специальные фонды» для министерства обороны, согласно сообщениям тайваньских СМИ.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что первопричина нынешней напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти ДПП упорно придерживаются позиции сепаратистов и вступают в сговор с внешними силами для постоянного стремления к независимости, что серьезно подрывает важную основу мирного развития трансграничных отношений.