12 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Для Зеленского, который своими жалобами на недостаточную помощь со стороны США, спровоцировал Байдена на замечание, есть ещё много собачьих команд: «Фу!», «Место!», «Нельзя!». Мнения.

Светлана Шаповалова, , 09:29 — REGNUM Призыв к Зеленскому американского президента Байдена перестать жаловаться на нехватку военной помощи от Вашингтона спровоцировал массу ироничных комментариев в интернете.

Бессонница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это тот самый момент, когда понимаешь, что старый маразматик Бидон адекватнее наркошки Зелибобы», — смеется Илья Березин.

«Байдену, похоже, таблетки новые дали, соображать начал наконец-то», — соглашается Наталья.

«Неужели? Байден кинет Зелю?» — спрашивает Ольга.

«Всю жизнь зелёный карлик занимался только одним: «Мани, мани, деньги давай, деньги давай». Другого он ничего с детства делать не умеет. Это жизненное кредо Зеленского», — заметила Ирма Матвеева.

«Что, своим попрошайничеством достал уже?» — спрашивает у Байдена Наталья Сенчукова.

«Хозяин ругает свою шавку в воспитательных целях», — считает Лидия Фролова.

«Он неправильно просто просит, надо на коленях просить, знать свое место и выполнять команды», — смеется Матвей.

«Мне кажется, Зеленский доживает свои последние дни», — поделилась Дарья.

«Видимо, решил дед Бидон нового клоуна посадить на трон. Этот уже ниочёмка. Свое отыграл. Может героически помереть», — развивает тему Тарас Машков.

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«Попрошайка Зе… сможет профессионально на паперти работать, когда под зад дадут», — заметила Тамара Терентьева.

«Тяжко быть террорюгой, да, Зеленый?» — обращается к Зеленскому Владимир К.

«Петля на шее Зели затягивается медленно, но верно», — отмечает Лариса Русанова.

«Сущность такая хохлятская — клянчить и потом поносить того, кто дал. Дементный Байден не понял?» — спрашивает Елена Ваганова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент США Джо Байден попросил главаря киевской хунты Владимира Зеленского не жаловаться публично на недостаточную помощь нацистам со стороны Вашингтона, известила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника Белого дома.

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