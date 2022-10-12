Новосибирск, 12 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Новосибирске на стройплощадке новой ледовой арены начали монтировать турникеты на входе в основное здание. Об этом 12 октября сообщили в региональном правительстве.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

По данным генподрядчика — компании «ЭлинАльфа», внутри здания завершаются отделочные работы, ведётся поэтапная сдача помещений, обустраиваются входные группы.

Также продолжается установка ограждений вдоль трибун, мультимедийного оборудования и осветительных приборов, монтаж кресел. В стадии завершения — благоустройство прилегающей к арене территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства новой ледовой арены в Новосибирске и ослабление контроля органов власти.

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