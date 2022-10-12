Лондон, , 08:27 — REGNUM Удары российскими высокоточными ракетами выявили уязвимость систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и их неспособность прикрыть ключевые цели энергетической инфраструктуры б. УССР. Об этом 11 октября написала британская газета Financial Times.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Уточняется, что возможным препятствием для защиты ключевых объектов инфраструктуры на территории б. УССР могла стать слишком большая площадь страны и недостаток средств ПВО, пригодных для борьбы с высокоточными и высокоскоростными ракетами.

Также отмечается, что неэффективность средств ПВО при ракетном ударе ВС России может объясняться тем, что основную их часть киевский режим перебазировал на линию боевого соприкосновения. Именно поэтому ТЭС и другие объекты энергетической инфраструктуры остались фактически незащищёнными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главы комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева, передача Германией Киеву новых систем ПВО является, по сути, медвежьей услугой для киевского режима, поскольку затягивает конфликт на территории б. УССР.

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