Москва, 12 октября 2022, 08:26 — REGNUM Виктор Дробыш прокомментировал спор пользователей Сети, предметом которого стала новая причёска Филиппа Киркорова. Об этом 12 октября сообщает mk.ru.
Ранее певец продемонстрировал фанатам дреды, после чего поклонники SHAMAN обвинили звезду в плагиате. Продюсер отметил, что стилизация является одной из черт таланта Киркорова и заявил, что он не может назвать его изменения имиджа «воровством». «Стилизация имиджа, песен, поведения. Поэтому я думаю, он в своём репертуаре. Филиппу как-то надо держаться на плаву», — сказал Дробыш.
Он подчеркнул, что Киркоров «всё правильно делает», когда пытается черпать что-то у молодого поколения. Дробыш обратил внимание, что певцу недолго осталось до 60-летнего юбилея, но несмотря на это ему удаётся удерживать уровень популярности. Продюсер также сказал, что Киркорову стоило бы дать приз «за долголетие». «Он его реально заслужил», — подытожил продюсер.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Виктор Дробыш ответил на вопрос о возможной мобилизации своих артистов. Продюсер дал понять, что не обрадуется такому варианту развития событий, но отметил, что его подопечные пойдут служить, если им придёт повестка.
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