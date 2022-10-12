Москва, , 08:26 — REGNUM Виктор Дробыш прокомментировал спор пользователей Сети, предметом которого стала новая причёска Филиппа Киркорова. Об этом 12 октября сообщает mk.ru.

Виктор Дробыш с супругой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее певец продемонстрировал фанатам дреды, после чего поклонники SHAMAN обвинили звезду в плагиате. Продюсер отметил, что стилизация является одной из черт таланта Киркорова и заявил, что он не может назвать его изменения имиджа «воровством». «Стилизация имиджа, песен, поведения. Поэтому я думаю, он в своём репертуаре. Филиппу как-то надо держаться на плаву», — сказал Дробыш.

Он подчеркнул, что Киркоров «всё правильно делает», когда пытается черпать что-то у молодого поколения. Дробыш обратил внимание, что певцу недолго осталось до 60-летнего юбилея, но несмотря на это ему удаётся удерживать уровень популярности. Продюсер также сказал, что Киркорову стоило бы дать приз «за долголетие». «Он его реально заслужил», — подытожил продюсер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Виктор Дробыш ответил на вопрос о возможной мобилизации своих артистов. Продюсер дал понять, что не обрадуется такому варианту развития событий, но отметил, что его подопечные пойдут служить, если им придёт повестка.

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