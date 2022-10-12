Биробиджан, 12 октября 2022, 08:34 — REGNUM В Еврейской автономии будут собирать всё необходимое для мобилизованных, которых обучают на полигоне региона. С военнослужащими пообщался губернатор области Ростислав Гольдштейн, написал он в своём телеграм-канале.
Читайте также: Своих людей мы не бросаем — в Якутии проверили условия для мобилизованных
Он также рассказал, что резервисты часто спрашивают, как будут поддерживать их семьи. Ростислав Гольдштейн поручил помогать каждой семье индивидуально, в том числе в обеспечении дровами и углём.
Как сообщало ИА REGNUM, члены общественной палаты Якутии проверили условия на пяти полигонах, где проходит подготовка бойцов из республики к участию в спецоперации в защиту Донбасса. Они посетили полигоны в Ростовской области, Еврейской автономии, Приморье, Бурятии и Хабаровском крае.