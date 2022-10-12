Биробиджан, , 08:34 — REGNUM В Еврейской автономии будут собирать всё необходимое для мобилизованных, которых обучают на полигоне региона. С военнослужащими пообщался губернатор области Ростислав Гольдштейн, написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«В Биджан мы привезли для ребят коврики, шнурки, генератор и бензопилы. Всё, что просили в прошлый приезд. Получили новый список необходимого. Соберем всё в кратчайшие сроки. Количество тех, кто готов нам помогать в этом деле, с каждым днём растёт. К областному движению #МЫВМЕСТЕ постоянно присоединяются новые организации, предприниматели. Благодарю всех за помощь и вклад в Победу», — отметил глава ЕАО.

Он также рассказал, что резервисты часто спрашивают, как будут поддерживать их семьи. Ростислав Гольдштейн поручил помогать каждой семье индивидуально, в том числе в обеспечении дровами и углём.

Как сообщало ИА REGNUM, члены общественной палаты Якутии проверили условия на пяти полигонах, где проходит подготовка бойцов из республики к участию в спецоперации в защиту Донбасса. Они посетили полигоны в Ростовской области, Еврейской автономии, Приморье, Бурятии и Хабаровском крае.